Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин выиграл спор у журналиста, обещавшего побриться наголо, если футболист за сезон забьёт восемь голов. Аршавин даже записал видеообращение, в котором предложил лично побрить проигравшего. Metro вспоминает другие самые любопытные споры.

1. Эксперименты с внешностью

Обещания побриться наголо, покраситься или сбрить растительность на лице давали многие. Одна из самых известных историй связана с усами Валерия Газзаева, который обещал расстаться с ними в случае победы ЦСКА в Кубке УЕФА. Армейцы выиграли, но усы остались. В 1998 году спорить решилась целая команда. Румынские футболисты сдержали обещание и после выхода в плей-офф чемпионата мира в полном составе покрасились в жёлтый цвет. Забавно выглядел и пожилой президент футбольного «Монпелье» Луи Никколенна, покрасившийся в оранжевый после победы клуба в чемпионате Франции.

2. Стирка Мутко

В 2009 году президент РФС напомнил об обещании председателя правительства Словении, давшего слово почистить ботинки футболистам в случае выхода на чемпионат мира 2010 года, и, в свою очередь, в случае аналогичного достижения пообещал постирать майки своим игрокам. Как известно, команда Гуса Хиддинка в ЮАР не поехала и Мутко не пришлось стирать.

Другой спортивный чиновник, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Литвы Артурас Повилюнас, обещал съехать с горы на скелетоне, поскольку ошибся в медальном прогнозе для литовских фигуристов.

3. Эфир в трусах

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеведущий Гари Линекер, как и многие другие, не верил, что «Лестер» сможет сотворить чудо и выиграть чемпионат Англии. Но «лисы», которые на протяжении прошлого сезона заставляли говорить о себе весь мир, всё же завоевали заветный титул. Линекер в случае победы «Лестера» обещал провести эфир в трусах и сдержал слово. Кстати, Диего Марадона в обнажениях на спор зашёл ещё дальше – будучи тренером сборной Аргентины, на чемпионате мира 2010 года он грозился пробежать голым вокруг 67-метрового обелиска в Буэнос-Айресе в случае победы «альбиселесте». Правда, чемпионами стали испанцы.

4. Год без мяса

Известный американский игрок в покер Фил Айви заключил пари с коллегой Томом Дваном. Последний, увидев, с каким аппетитом Айви поедает бифштекс, предположил, что он вряд ли сможет протянуть год без мяса. Однако Айви вызов принял и решил на год стать вегетарианцем, причём за очень приличную сумму – миллион долларов. Фил пытался сторговаться на два, но Дван настоял на меньшем выигрыше. Азартный спорт-смен готов платить и сам – так, он предлагал одной из девушек, играющих в покер, ради круглой суммы отказаться от её любимого фиолетового цвета, но она не поддалась.

5. Стюардесса-миллиардер

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, владелец авиакомпании Virgin, в 2010 году поспорил со своим другом, которому принадлежит AirAsia, Тони Фернандесом, чья команда выступит лучше в чемпионате «Формула-1». Брэнсону тогда принадлежала одноимённая Virgin, а Фернандесу – Lotus. Проигравший должен был стать стюардессой в авиакомпании победителя. Британец в споре уступил, поэтому нарядился в красную униформу AirAsia, надел чулки, накрасился и отправился работать на спецрейс из австралийского Перта в столицу Малайзии Куала-Лумпур. Во время полёта эксцентричный миллиардер предлагал пассажирам напитки и еду. По дороге он умудрился отомстить Фернандесу, облив того соком.