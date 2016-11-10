Маршуртку К424 в Кировском районе, на пересечении Соломахинско проезда и проспекта Стачек, обстреляли неизвестные. Произошло это 9 ноября около 21 часа, о чем в сети сообщили очевидцы. По их словам, водитель прокомментировал ситуацию тем, что вероятно, это сделали конкуренты. Он остановил транспорт, высадил пассажиров и вернул деньги. В соцсети сразу появились комментарии. Среди них нашлись и те, кто уверял - это было травматическое оружие, оно лишь разобьет стекло, но не навредит пассажирам. В...