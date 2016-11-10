Нападающий «Барселоны» Лионель Месси во время пребывания в сборной Аргентины обновил татуировку на левой ноге в стиле блэкворк.
Новая работа закрывает прежнюю татуировку, где ранее красовался игровой номер, цветы, крылья ангела и кинжал. Теперь к отпечатку руки его сына Тьяго добавился игровой номер Лионеля.
11 ноября Месси в составе сборной Аргентины сыграет в отборочном матче к чемпионату мира 2018 года против команды Бразилии. Интересно, что в Сан-Паулу нападающий прилетел вместе со своим бразильским партнёром по "Барселоне" Неймаром на его частном самолете. Компанию им составил еще один игрок "Барселоны" и сборной Аргентины Хавьер Маскерано.