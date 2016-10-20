В маленьком городке Дандолк, который находится в 80 километрах от Дублина, проживает всего 35 тыс. человек. В одноимённой команде выступает лишь один легионер, а стоимость состава равна 900 тыс. фунтов. Для сравнения: все игроки «Зенита» оцениваются в 113 млн.

Скромный бюджет не помешал «Дандолку» удивить всю Европу. Команда во второй раз в истории ирландского футбола пробилась в групповой этап Лиги Европы. Продолжилась сказка и в основной сетке турнира, где «Дандолк» уже набрал четыре очка в двух турах и расположился на втором месте в группе.

"Зенит"- "Дандолк" 20 октября 2016: прогноз на матч

В разговоре с Metro бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые не допустят недооценки во встрече с ирландцами:

– Я уверен, что наша команда во главе с Мирчей Луческу отнесётся к игре с «Дандолком» вдвойне серьёзно. Эта ирландская команда с глубокими традициями. Да, мы впервые её видим, но это говорит о том, что к игре с ними нужно подойти очень ответственно. Если послушать высказывания игроков, они все говорят о том, что «Дандолк» навяжет «Зениту» борьбу. Так что настрой на этого соперника будет стопроцентный.

"Зенит"- "Дандолк": прогноз на 20.10. 2016

Напомним, что «Зенит» с шестью очками лидирует в группе. В последнем туре сине-бело-голубые разгромили «АЗ» со счётом 5:0.

Во встрече с «Дандолком» зенитовцы не смогут рассчитывать на Игоря Смольникова, но футбольный эксперт Алексей Стрепетов не считает это большой проблемой:

– Сменщик Смольникова Александр Анюков очень сильно провёл матч с «Уралом». Он сыграл на высоком уровне и поучаствовал в забитом мяче. Если Анюков сегодня будет играть, то у нас никаких проблем в обороне не возникнет.

"Зенит"- "Дандолк" 20 октября 2016: трансляция по ТВ

Поединок между «Зенитом» и «Дандолком» начнётся в 22.05.

"Зенит"- "Дандолк" 20 октября 2016: где смотреть

Прямую трансляцию встречи покажет «Матч ТВ».