"Монако"- ЦСКА 2 ноября 2016: состав

«Армейцы» отправились в Монако в усечённом составе. Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий взял на выезд всего 16 футболистов. Так, в Москве остался травмированный Алан Дзагоев и дисквалифицированный Роман Ерёменко.

В отсутствие своих ключевых полузащитников – Дзагоева и Ерёменко – «армейцы» растеряли слишком много очков. В последних пяти матчах подопечные Леонида Слуцкого добились всего одной победы, уступив в трёх встречах и однажды сыграв вничью.

Кадровые трудности сказались и на положении ЦСКА в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Армейцы» с двумя очками занимают последнее место в группе Е. Впрочем, плотность борьбы в квартете позволяет москвичам всерьёз рассчитывать на выход в плей-офф. От лидирующего «Монако» команду отделяют всего три балла.

Если ЦСКА переиграет монегасков в очной встрече, то сразу же взлетит в зону плей-офф. Впрочем, букмекеры не верят в российский клуб. На победу «армейцев» они дают большой коэффициент – 4,71. Тогда как «Монако» букмекеры оценивают в 1,74.

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил Metro, что всё равно верит в победу родного клуба.

"Монако"- ЦСКА 2 ноября 2016: прогноз

– Я бы сказал, что это определяющая игра в группе, но не последний шанс. Матч может изменить ход событий, если «армейцы» одержат победу. Понятно, это сделать нелегко. В Москве был тяжёлый матч с «Монако», и, зная проблемы с составом «армейцев», все понимают, что и этот поединок будет очень тяжёлым. Тем не менее я думаю, что ЦСКА силён духом и характером, поэтому будем надеяться на благоприятный результат.

Кроме того, Алдонин опроверг разговоры о том, что у ЦСКА наступил спад.

– Не сказал бы, что у «армейцев» спад. Когда отсутствует один лидер команды – это потеря. А когда есть несколько потерь среди футболистов, определяющих игру в атаке, необходимо время для того, чтобы перестроиться. Нужно мобилизоваться и тем игрокам, которым доверяют место в составе, и начать проявлять себя с самой лучшей стороны. Думаю, что это рецепт успеха для ЦСКА.

Поединок между «Монако» и ЦСКА начнётся в 22.45 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча "Монако" - ЦСКА 2 ноября 2016 года покажет телеканал "Матч ТВ".