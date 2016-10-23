Встреча на стадионе в Черкизово началась в привычной для армейцев манере – ЦСКА действовал первым номером и выглядел увереннее. Однако хозяева поля не дали подопечным Леонида Слуцкого долго доминировать и выровняли игру. Первый тайм хотя и не получился скучным, но атаки обеих команд не доходили близко к воротам. Разве что можно отметить эпизод на 19-й минуте, когда Вернблум сделал заброс в штрафную на Миланова, но тот принял мяч не в самой удобной позиции и в итоге не удержался на ногах. Голкиперы и вовсе вступили в игру только на 29-й минуте, когда всё тот же Миланов получил передачу, развернулся и пробил по центру, но Гилерме оказался на месте.

В начале второй половины встречи «Локомотив» упустил возможность открыть счёт, когда Фернандеш получил отличную передачу в штрафной от Миранчука, но завозился с мячом и упустил момент для удара. На 64-й минуте Юрий Сёмин выпустил на поле Майкона вместо Алана Касаева и тут же, что называется, сработала тренерская замена. Через минуту после появления на поле Майкон забил гол, ставший единственным в матче и победным для «Локомотива». Стоит отметить, что для клуба это первая победа над ЦСКА за последние 4,5 года.

«Железнодорожники» после 11 туров набирают 12 очков и занимают 11-е место. Лидером турнирной таблицы чемпионата России остаётся «Спартак», который в субботу с минимальным счётом обыграл «Урал» (1:0). В активе «красно-белых» 25 очков. В понедельник «Зенит» может снова сравняться с москвичами, если на своём поле победит «Оренбург». ЦСКА с 21 очком остался третьим. В следующем туре болельщиков ждёт главное российское дерби – 29 октября сыграют «Спартак» и ЦСКА.