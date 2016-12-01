Футболисты самарского клуба «Крылья Советов» в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака» вышли в футболках в поддержку благотворительного забега Wings for Life World Run (Wings for Life переводится с английского как «крылья для жизни»), который проводится, чтобы помочь людям с заболеваниями и травмами спинного мозга.

«Мой маленький совет в преддверии игры: бегите как можно быстрее, как будто вас догоняет автомобиль-финиш, и, я надеюсь, это принесет вам победу», – посоветовала игрокам перед матчем руководитель благотворительного Фонда Wings for Life Анита Герхардтер.

Видимо, напутствие оказалось настолько действенным, что самарцы разгромили гостей со счётом 4:0. Забитыми голами отметились Йоан Молло (17-я минута, с пенальти), Сергей Ткачёв (45+2), Кристиан Паскуато (59) и Сергей Корниленко (70).

«Спартак» с 37 очками сохранил лидерство, но преимущество над идущим вторым «Зенитом» сократилось до трёх очков. Тройку лидеров замыкает ЦСКА, имеющий в активе 29 зачётных баллов.