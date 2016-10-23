Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду попал под шквал критики из-за фотографии в социальных сетях. Футболист сфотографировался со статуей Будды, поставив ногу на постамент, поддерживающий голову божества. В комментариях такую позу тут же назвали оскорбительной для буддистов. Некоторые люди вежливо пытались объяснить португальцу, что ему не следовало так делать, другие не стеснялись в выражениях и требовали удалить фотографию. Нашлись и те, кто счёл, что Криштиану просто не подумал, что снимок может вызвать такую бурную реакцию, поскольку поставил ногу рядом со статуей, а не на неё.

Многие пользователи также писали, что обиженные буддисты не должны быть так резки в своих комментариях.

«Мне тоже кажется это оскорбительным, но разве ненависть к человеку не противоречит основам буддизма?», – написал в Instagram dilkysen.

Настоятель петербургского дацана Буда Бадмаев в разговоре с Metro выразил мнение, что всё это похоже на спланированную пиар-акцию.

– Поза вроде и некорректная, но и не сказать, что он действительно хотел кого-то оскорбить. Чувствуется, что это продуманная акция, может, и не им самим. Вроде и оскорбляет, потому что есть пренебрежение правилами, а с другой стороны можно и отговориться, – сказал Буда Балжиевич. – Естественно ногу так нельзя ставить, но здесь вопрос другой. Мы категорично подходим к этому, что нельзя, а я почему говорю, что продуманная акция, потому что когда начинаешь излишний шум поднимать, то и защитников становится много. С точки зрения обывателя можно расценить, что ничего такого нет, а с позиции верующего – это оскорбление. А верующие ещё бывают разные. Мы-то буддисты пытаемся более мудро поступить, ну подумаешь, бывает, что так поставил ногу. А в итоге такая резонансная рекламная акция, что его не забывают.