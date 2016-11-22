Гроссмейстер Магнус Карлсен сбежал с пресс-конференции до её начала. Это произошло после поражения норвежца от россиянина Сергея Карякина в 8-й партии матча, который проходит в Нью-Йорке.

Такое поведение Карлсена не осталось без наказания. Как сообщает официальный Twitter Российской шахматной федерации, действующий чемпион мира будет оштрафован на 10% от призовых.

Отметим, что призовой фонд матча за статус чемпиона мира по шахматам составляет 1 миллион долларов. Победитель получит 60%. Соответственно, Карлсен в зависимости от итога поединка будет оштрафован на сумму от 40 до 60 тысяч долларов.

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