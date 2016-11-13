Карякин и Карлсен вновь сыграли вничью. Вторая партия матча за мировую шахматную корону между российским гроссмейстером Сергеем Карякиным и действующим чемпионом мира по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.

Во второй партии 13 ноября Сергей Карякин сыграл белыми фигурами. Шахматисты разыграли закрытый вариант испанской партии.

Вторая партия матча между Карякиным и Карлсеном не выявила победителя. На 31-м ходу шахматисты согласились на ничью.

Напомним, 12 ноября первая партия матча между Карякиным и Карлсеном также завершилась вничью.

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В первой партии шахматисты набрали по пол-очка. После завершения второй партии между Карякиным и Карлсеном общий счет в матче – 1:1.

Третья партия между Карякиным и Карлсеном состоится 14 ноября.

Матч из 12 партий за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным проходит в Нью- Йорке с 11 по 30 ноября.

В случае ничейного счета после 12 партий будет назначен тай-брейк, где участники сыграют партии с укороченным контролем времени, затем, при необходимости, блиц и так называемый «армагеддон» - мини-поединок, где белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Размер призового фонда составляет 1 миллион долларов, победитель получит 60 процентов от этой суммы, проигравший — 40 процентов.