Первая зеленая карточка была показана во время матча итальянской серии В между клубами "Виченца" и "Виртус Энтелла". Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт итальянской лиги B.

Игрок “Виченцы” Кристиан Галано на 59-й минуте матча нанес удар по воротам, но в створ не попал. Судья назначил угловой, но Галано признался, что его касание мяча было последним. Тогда арбитр отменил угловой и наградил честного футболиста зеленой карточкой.

Зеленые карточки ввели в итальянской серии B с этого сезона в качестве эксперимента. Они выдаются игрокам за соблюдение правил честной игры. Например, если футболист отправит мяч за пределы поля, когда соперник получил травму, или признается в совершенном фоле. В ходе матча арбитры не демонстрируют их игрокам, а просто заносят в протокол.

Предполагается, что к концу сезона футболиста, чаще других награжденного за честную игру, ждет награда.

До сих пор зеленые карточки ни разу не использовались.