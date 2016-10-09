Хозяева были вынуждены отыгрываться всю встречу, поскольку уже к 29-й минуте проигрывали 0:2. На 22-й минуте Рэндалл Асофейфа завершил атаку после эпизода, в котором Василий Березуцкий отчитывал Игоря Смольникова за ошибку, в результате чего оба несколько выключились из игры. Через семь минут преимущество латиноамериканцев удвоил Брайан Руис.

После второго гола россияне взяли себя в руки и быстро отыграли один мяч. На 31-й минуте Александр Самедов после навеса Олега Шатова головой поразил ворота Кейлора Наваса, но после этого не мог подняться с газона, поскольку столкнулся с коленом голкипера. У Самедова пошла кровь, но, к счастью, он не получил серьёзного повреждения и после оказания помощи вернулся в игру. Под занавес тайма в ворота Сослана Джанаева влетел третий мяч, причём от ноги своего защитника Василия Березуцкого.

Второй тайм можно записать в актив сборной России, правда, хорошее впечатление всё же было смазано в концовке. Артём Дзюба оформил дубль (48-я и 61-я минуты), что позволило сравнять счёт, но уже в компенсированное время Березуцкий в штрафной заплёл ноги Хоэлю Кэмпбеллу, который ударом с пенальти принёс победу Коста-Рике, – 4:3.

– Мы прекрасно понимали, что будет экспериментальный состав, много новичков. Наши забили действительно хороших три гола. К сожалению, и пропустили четыре, но если так разбираться, то, наверное, два были забиты из-за наших ошибок, в защите есть над чем работать, – поделился мнением с Metro экс игрок сборной России, а ныне куратор Народной футбольной лиги Игорь Семшов. – Думаю, в целом игра удалась и мы должны быть довольны, как играла сборная. В атаке продемонстрировали прогресс: забили три мяча, имели моменты, нагнетали.

Семшов также оценил игру заменившего Акинфеева Джанаева и дебютанта Кутепова:

– В некоторых моментах вратарь хорошо сыграл, выручил. Мы помним первый выход один на один, когда Уренья мог забить. Да, может, причастен к первому голу, когда мог попроще сыграть, но после этого пять человек вернулись в защиту и могли попытаться сделать так, чтобы гола не было. Что касается Кутепова, то он как дебютант притирается в связке с Березуцким. Думаю, он будет прогрессировать, так как играет в «Спартаке» плюс в сборной с опытными футболистами. Конечно, волнение присутствовало, но грубых ошибок не было и думаю, что с каждой игрой он будет чувствовать себя увереннее.