В Казани состоялась жеребьёвка Кубка конфедераций 2017 года, который пройдёт в четырёх городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи примут Москва, Петербург, Казань и Сочи.

В Россию приедут победители шести континентальных чемпионатов, а также чемпион мира. Российская команда, принимающая участие в турнире на правах хозяйки, попала в группу А. Соперниками подопечных Станислава Черчесова будут команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группе B сыграют Германия, Чили, Австралия и чемпион Африки, который определится в феврале.

«Результатами жеребьевки мы довольны, – сказал наставник россиян Станислав Черчесов. – Понятно, что группа досталась нелёгкая. В ней и действующий чемпион Европы Португалия, и великолепная, самая интересная команда Мексика. А у нас идёт перестройка».

Черчесов заявил, что задача тренерского штаба – сделать команду, которая будет бороться за кубок. Он также отметил, что ожидает увидеть все сборные в сильнейших составах.

«Мы-то сами пока не чемпионы – а вот к нам приедут сильнейшие сборные своих континентов. Так что нам предстоит хорошо поработать, чтобы достичь их уровня», – добавил он.

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов сказал Metro, что спокойно относится к Кубку конфедераций:

– Не считаю его за грандиозный турнир. Он скорее проводится для разминки, я имею в виду организацию, чтобы провести чемпионат мира на самом высоком уровне. Там только 4-5 команд достойных, а остальные уровня пониже. Хотя всё может случиться и непонятно, кто какие составы привезёт. Для нас это хороший турнир, потому что мы в отборе не участвуем, а Кубок конфедераций – официальное событие, ты встречаешься на другом уровне, нежели товарищеские матчи. Главное, чтобы наша команда хорошо подготовилась к чемпионату мира. Думаю, группы более или менее равные, но опять же будет зависеть от составов. Например, от Германии можно ждать другого результата, если она привезёт не всех сильнейших. Так же, как от Португалии, Мексики, Чили. Но дай бог, чтоб мы увидели всех сильных, потому что два года подряд смотреть на лучших будет приятно.