Британское издание The Telegraph провело 10-месячное расследование, в ходе которого выяснило, что главный тренер сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс замешан в коррупции. Пользуясь своим положением, он согласился помочь журналистам, представившимися азиатскими бизнесменами, получить прибыль от трансферных сделок английских клубов. За свои услуги Сэм Эллардайс просил 400 тысяч фунтов.

Кроме того сообщается, что тренер рассказывал, как можно обойти правила Футбольной ассоциации Англии (FA) по трансферам игроков, которые запрещают третьим лицам владеть правами на футболистов.

Расследование может стоить Эллардайсу поста в национальной команде. По информации The Times, боссы Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк и Мартин Гленн провели экстренное совещание по данному делу. Отмечается, что они сильно недовольны действиями Эллардайса и примут решение о его будущем после беседы с ним.