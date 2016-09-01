1 сентября Генеральная прокуратура Швейцарии начала расследование в отношении легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Бывшего главу оргкомитета ЧМ-2006 в Германии обвиняют в отмывании денег и злоупотреблении полномочиями во время организации турнира. Об этом в четверг пишет издание "Der Spiegel".

Расследование также начато в отношении других крупных футбольных чиновников - Хорста Шмидта, Тео Цванцигера и Вальфганга Ниерсбаха.

Их подозревают в незаконных денежных манипуляциях в период с 2002 по 2005 год, в которых были замешаны ФИФА, Немецкий футбольный союз (DFB), концерн "Adidas", швейцарская юридическая фирма и катарский холдинг "KEMCO Scaffholding".

Прокуратура считает, что часть средств, направленных на организацию культурной программы к ЧМ-2006, поступила на сомнительные каналы и использовалась в качестве подкупа голосов азиатских представителей исполкома ФИФА.

Пострадавшей стороной в этом деле швейцарские следователи считают Немецкий футбольный союз.

70-летний футбольный чиновник отрицает обвинения, утверждая, что вслепую подписывал некоторые документы и не совершал ничего противозаконного.

Франц Беккенбауэр – легендарный немецкий футболист, чемпион мира и Европы, трёхкратный обладатель Кубка Европейских Чемпионов, чемпион мира в качестве тренера. Считется одним из лучших игроков в истории футбола.