Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что полузащитник команды Кевин де Брюйне не сможет принять участие в матче 4-го раунда Кубка лиги против "Манчестер Юнайтед". Слова испанского специалиста приводит "Спорт-Экспресс".

– Мы планируем варьировать состав, хотим выпустить на поле несколько молодых игроков, - приводит официальный сайт "Манчестер Сити" слова Гвардьолы. – В первую очередь, потому что они это заслужили. Тем более прошлый матч выдался непростым, многие футболисты устали. На данный момент я не определился с составом, однако помочь команде точно не сможет Кевин де Брюйне. У него небольшое повреждение, и мы пока не знаем, сможет ли бельгиец восстановиться к ближайшим матчам. Возможно, встречу также пропустит Пабло Сабалета. Венсан Компани, скорее всего, сможет выйти на поле. Нужно понаблюдать за его работой на тренировке.

Матч между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в рамках Кубка английской лиги состоится 26 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Букмекеры в этом поединке отдают небольшое предпочтение "Манчестер Юнайтед". На победу "МЮ" они дают коэффициент 2,52, а на победу "МанСити" – 2,60.