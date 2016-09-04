34-летний футболист не намерен завершать карьеру в ближайшие два-три года, но уже сейчас хочет подготовить себя к тренерской деятельности и пристально следит за работой наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Со следующего года Ибрагимович и вовсе начнет посещать тренерские курсы. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Ибрагимовичу нравится идея стать тренером, но не обязательно сразу после завершения карьеры, – приводит слова источника The Sun. У него есть несколько идей, он хочет попробовать себя в Италии. Златан начнет ходить на курсы в начале следующего года и закончит обучение летом".

Напомним, что в сезоне-2016/17 Златан Ибрагимович в составе "Манчестер Юнайтед" забил уже 4 гола в 4 матчах.