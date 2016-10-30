Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла этап серии Гран-при Skate Canada. Второе место заняла канадка Кейтлин Осмонд, а третье – японка Сатоко Мияхара. Ещё одна россиянка Елизавета Туктамышева стала четвёртой. Победительница соревнований призналась, что осталась недовольна своим выступлением в произвольной программе:

– Выступление в произвольной программе было не очень хорошим, я допустила ошибки на двух последних прыжках, – цитирует Медведеву сайт ISU. – Это нехорошо для меня. Буду работать ещё усерднее. Но я счастлива, что стала первой.

В мужском одиночном катании победил канадец Патрик Чан, вторым стал олимпийский чемпион Сочи-2014 японец Юдзуру Ханю. Третьим стал еще один представитель Канады Кевин Рейнолдс, а россиянин Александр Петров стал седьмым.

Россияне Юко Кавагути и Александр Сирнов стали пятыми в парном катании, где победили действующие чемпионы мира из Канады Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд. Серебро взяли китайцы Юй Сяоюй и Чжан Хао, а третье место заняли канадцы юбовь Илюшечкина и Дилан Москович.

Российская пара Александра Степанова и Иван Букин заняла пятое место в танцах на льду. Победителями в этом виде стали олимпийские чемпионы домашней Олимпиады в Ванкувере Тесса Вирчу и Скотт Мойер. Вслед за ними расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс и ещё один канадский дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье.