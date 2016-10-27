Соперничество «Спартака» и ЦСКА является самым принципиальным в отечественном футболе. Интереса к предстоящему матчу добавляет тот факт, что «красно-белые» в этом году не просто стремятся к чемпионству по старой памяти, а действительно сделали заявку на победу.

У армейцев, которые пока идут на третьем месте, в последнее время дела складываются не так, как хотелось бы болельщикам. В последних четырёх матчах чемпионата России ЦСКА выиграл только один раз, с минимальным счётом взяв верх над «Уфой» (1:0), а в последнем туре проиграл «Локомотиву». Вдобавок к этому растёт недовольство группы фанатов, которые на прошлой игре вывесили оскорбительный баннер в адрес наставника команды Леонида Слуцкого.

Тем не менее бывший тренер «красно-синих» Геннадий Костылев считает, что ЦСКА должен выиграть дерби.

– Да, команда попала в неприятную ситуацию из нескольких поражений, но я считаю, что там хорошие спортсмены и их, наоборот, это должно только раззадорить, – сказал Костылев Metro. – То, что «Спартак» сейчас идёт в лидерах чемпионата, не сыграет решающую роль, потому что в таких принципиальных играх команды могут прыгнуть выше головы. Конечно, «Спартак» понимает, что положение лидера их обязывает, но я всё равно верю в ЦСКА.

Центральный матч 12-го тура чемпионата России на стадионе «Открытие Арена» начнётся 29 октября в 18:00 по московскому времени.

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