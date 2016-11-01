Сегодня футболисты «Ростова» проведут ответный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико Мадрид». Напомним, что первая встреча завершилась с минимальной победой «матрасников» со счётом 1:0.

Подопечные Диего Симеоне, идущие без осечек, в случае победы обеспечат себе досрочный выход в плей-офф. «Ростов» с одним очком замыкает таблицу в группе D.

Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев в разговоре с Metro выразил мнение, что максимум, на что может рассчитывать «Ростов» – это ничья.

– Как всегда, хотелось бы, чтобы команда, представляющая российский футбол, делала какой-то очковый задел и вообще порадовала болельщиков. Но последние матчи «Ростов» играет не на том уровне, который показывал до этого момента, – считает Игнатьев. – Они всё делают, чтобы выйти на эту игру в оптимальном составе и чтобы состояние у футболистов было нормальное. Но думаю, мы можем выстоять там, но чего-то большего, откровенно говоря, я не жду. Потому что нет сегодня чувства уверенности от «Ростова».

Трансляция матча «Атлетико Мадрид» – «Ростов» на стадионе «Висенте Кальдерон» начнётся сегодня в 22:45 по московскому времени.