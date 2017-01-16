Лидер чемпионата России по футболу объявил о подписании 32-летнего Александра Самедова. Футболист является воспитанником московского «Спартака», за который дебютировал в ноябре 2002 года. В составе «красно-белых» он провёл 59 матчей и забил

9 голов, выиграв Кубок России – 2002/2003. С 2005 по 2008 год Самедов играл за «Локомотив», затем выступал за «Москву» и столичное «Динамо», а с 2012 года снова присоединился к «железнодорожникам».

Осенью в СМИ появилась информация, что у одного из лидеров «Локо» случился конфликт с главным тренером Юрием Сёминым, а в начале декабря Самедова сослали в дубль. При этом наставник «Локомотива» отмечал, что разногласий не было и футболист сам решил покинуть клуб. Разговоры о его возвращении в «Спартак» ходили давно, но официально о переходе объявили только сейчас. Сроки соглашения не разглашаются. По информации ТАСС, контракт рассчитан на 2,5 года.

В интервью пресс-службе «Спартака» Самедов заявил, что намерен оправдать ожидания болельщиков, и признался, что рад возвращению в родной клуб:

«Для меня это очень глобальное событие – вернуться туда, где я провёл свою юность, где меня воспитали».

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в разговоре с Metro положительно отозвался о состоявшемся трансфере:

– Самедов – спартаковец, вернулся в свои пенаты. Думаю, что он и закончит карьеру в «Спартаке», а до этого ещё сможет помочь команде. Играть он умеет, футболист опытный. Что касается «Локомотива», то это их проблемы. Им и так игроков хорошего уровня не хватает, а здесь они ещё теряют по пути таких, которые были лидерами. За Самедовым тянулся коллектив, все это видели, одно время он играл просто блестяще. «Локомотив» тренирует мой друг Юра Сёмин, и я с ним на эту тему разговаривал. Он сказал, что тот, кто не хочет играть, в команде не должен быть. Я с ним абсолютно согласен. Что держать футболиста, если человек не хочет играть, нет настроения.

Напомним, «Спартак» с 40 очками идёт на первом месте в чемпионате России, опережая на 5 баллов «Зенит» и на 8 – ЦСКА. После зимнего перерыва чемпионская гонка возобновится 2 марта.