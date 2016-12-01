Сергей Карякин достойно держался 12 партий против Магнуса Карлсена, которого перед встречей в Нью-Йорке называли явным фаворитом противостояния. Сыграв основной матч со счётом 6:6, шахматисты были вынуждены выявить сильнейшего на тай-брейке в быстрых шахматах. Здесь со счётом 3:1 оказался сильнее норвежец, который в решающий день отпраздновал 26-летие.

«Защитить титул в свой день рождения – нет ничего лучше! Сегодня я ощущал своё превосходство и одержал заслуженную победу, – цитирует Карлсена норвежеское издание VG. – Хотя борьба была тяжёлая. Карякин оказал очень достойное сопротивление».

Сергей Карякин, в свою очередь, признался, что был не готов к быстрым шахматам, а своей игрой в классической части он удовлетворён. Россиянин также выразил уверенность, что ещё поборется за шахматную корону.

«Немного отдохну, а после хочу улучшить свою игру. Всё ещё впереди. Я достаточно молодой, я уверен, что у меня ещё будет шанс», – сказал 26-летний шахматист журналистам.

По мнению гроссмейстера Евгения Васюкова, который был секундантом Анатолия Карпова на матче за звание чемпиона мира, в тай-брейке Карякину не хватило удачи.

– Это выразилось в том, что в третьей партии тай-брейка, которую он проиграл и матч был уже практически поставлен на грань проигрыша, ему не хватило времени. У Магнуса была инициатива, а у Карякина лишняя пешка, но позиция была вполне защитима, однако недостаток времени привёл к решающей ошибке, – сказал Евгений Андреевич Metro. – В классике начало было за Магнусом, но Сергей сумел удержаться, очень изобретательно защищался, потом выиграл и стал лидером. В 10-м поединке, который имел большое значение, он отказался от ничьей, чем поставил Магнуса на грань проигрыша, но Магнус выиграл, используя преимущества своей позиции. Это был один из решающих моментов. Но то, что основная часть матча закончилась вничью, для Карякина этот результат очень хороший и показывает, что он практически ни в чём не уступал. Но в тай-брейке имеет значение элемент везения, это можно сравнить с футбольными пенальти. Но в целом Карякин сражался достойнейшим образом и в его лице мы имеем шахматиста, который, учитывая его молодой возраст, может в дальнейшем успешно бороться за звание чемпиона мира.