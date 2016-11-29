После 12 партий в матче на звание чемпиона мира счёт остался равным – 6:6. Карякин и Карлсен выиграли по одной партии, а остальные провели вничью. Сегодня 22:00 по московскому времени они вступят в решающую борьбу.

Тай-брейк начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с ограничением времени в 25 минут плюс 10 секунд на ход, а при ничьей будут сыграны ещё 2 партии с контролем времени 5 минут плюс 3 секунды на ход. Если Карякин и Карлсен снова не выявят сильнейшего, тогда проведут четыре блиц-игры. В случае, если счёт останется ничейным и после этого, тогда они разыграют так называемый «Армагеддон» – партию, в которой у белых будет пять минут на ход, а у чёрных – четыре. Но при этом белые обязаны выиграть, иначе победа присуждается чёрным.

Фаворитом в тай-брейке называют Карлсена. Об этом сказал и сам Карякин, отметив, что всё равно надеется на победу. Букмекеры также отдают предпочтение норвежцу: коэффициент на его победу – 1,55, а на успех россиянина – 2,25.

– Считали, что и в классические шахматы Карлсен сильнее, но в 12 партиях он, к счастью, не выиграл, – поделился мнением с Metro гроссмейстер Константин Костенюк, отец чемпионки мира Александры Костенюк. – В быстрых шахматах во многом есть элемент лотереи, а с другой стороны, кто быстрее и качественнее думает за ограниченное время, тот и побеждает, вроде тоже есть справедливость. Сергей играл на равных с Магнусом, но, единственное, что история матчей на первенство мира среди мужчин всегда предполагала, что претендент должен показать лучшую игру, чем чемпион, только после этого он становится чемпионом. Всегда было, что равный счёт в пользу чемпиона.

Любопытно, что решающая встреча пройдёт в день рождения Магнуса Карлсена. Сегодня норвежцу исполняется 26 лет.

– Это может сказаться на результате и не факт, что в лучшую для Карлсена сторону, – продолжает Константин Костенюк. – День рождения может, наоборот, наложить на него дополнительное обязательство. Вроде бы ты должен себе подарок на день рождения сделать, но когда слово «должен» появляется… тут палка о двух концах.