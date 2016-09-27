Подопечные Леонида Слуцкого неплохо начали текущий сезон в еврокубках, в первом матче против немецкого «Байера» совершив впечатляющий камбэк: проигрывая со счётом 0:2 уже к 15-й минуте, армейцы свели исход встречи к ничьей (2:2). Во вторник ЦСКА проведёт первый домашний матч, к тому же на своём новом стадионе. Если в предыдущие годы до подмосковной «Арены Химки» доезжали не все болельщики, то теперь «красно-синие» вправе рассчитывать на максимальную поддержку домашних трибун.

– Стадион у нас полностью готов – мы уже провели на нём две встречи чемпионата России, – сказал Metro руководитель по работе с болельщиками ЦСКА Иван Уланов. – По поводу тех неудобств, которые болельщики доставляли жителям близлежащего района, нужно отметить, что мы работаем над этим. Понятно, что есть как положительные, так и отрицательные моменты. Наладить эту работу в один-два-три дня невозможно. Нам нужно семь-десять матчей, чтобы всё окончательно устаканилось.

По мнению бывшего тренера армейцев Геннадия Костылева, у москвичей есть шансы против «Тоттенхэма».

– За исключением трёх-четырёх команд в мире ЦСКА по силам играть со всеми, да и то везде играют живые люди, поэтому при хорошей подготовке и очень большом желании они могут победить, – сказал Геннадий Иванович Metro. – Нужно выходить на поле с верой, что они не хуже, а если начнут опять считать, кто там играет, называть фамилии, то ничего не получится. Конечно, у тренера есть проблемы, потому что оба нападающих в ЦСКА сейчас слабее, чем были. Но думаю, что Слуцкий исходя из их состояния примет правильное решение, кого поставить в основу.

После первого тура, в котором «Тоттенхэм» проиграл «Монако» (1:2), «шпоры» идут на последнем месте в группе Е. Монегаски с 3 очками возглавляют этот квартет, а ЦСКА и «Байер» имеют в активе по одному зачётному баллу.

Встреча ЦСКА и «Тоттенхэма» на «Арене ЦСКА» начнётся в 21:45 по московскому времени.