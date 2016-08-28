В разговоре с Metro Борис Рапопорт отметил, что недочёты в игре Юрия Лодыгина исправимы, но с ним нужно работать:

– Юрий Лодыгин в последнее время и вправду играл неубедительно. Тем не менее у него очень большой потенциал. Его не просто так взяли в "Зенит" и оказывали большое доверие, несмотря на все ошибки. С ним нужно работать. Я считаю, что те недочёты, которые он допускает, исправимы. Новый тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал его в сборную, потому что он сам вратарь и больше всего ценит надёжность, которой у Лодыгина нет.

Кроме того, Борис Рапопорт назвал преждевременными авансы, выданные голкиперу "Амкара" Александру Селихову:

– Гаджи Гаджиев доверил место в составе Александру Селихову только в прошлом году в связи с неудачной игрой Романа Геруса, после чего Селихов действительно заиграл. Я думаю, что тут не стоит раньше времени о чем-то говорить. Надо подождать с разговорами о переходе в большой клуб, потому что вратарю всего 22 года.