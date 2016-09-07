Главный тренер мадридского "Атлетико" принял решение покинуть клуб летом 2018 года, уйдя на два года раньше окончания срока контракта, сообщает "El Confidencial".

Издание пишет, что ставший символом "Атлетико" последних лет Симеоне завершит своё сотрудничество с командой в июне 2018 года. В марте прошлого года аргентинский специалист заключил с "Атлетико" соглашение до 2020 года.

46-летний тренер работает с мадридской командой с декабря 2011 года. Симеоне уже делал "Атлетико" чемпионом в сезоне-2013/14, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Диего Симеоне ранее выступал за мадридцев в качестве футболиста на позиции опорного полузащитника. Два его игровых периода пришлись на промежутки с 1994 по 1997 и с 2003 по 2005 годы.