Президент РФ Владимир Путин одобрил кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики. Министром спорта будет назначен 47-летний заместитель Мутко, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.

– Отличные перестановки, вертикаль власти сохранилась, значит ответственность за всё, что было и будет осталась на команде Виталия Мутко. Считаю, что это не самый плохой вариант, а может даже один из лучших вариантов на сегодняшний день, потому что многие инициативы начались и их надо закончить до конца, – поделился мнением с Metro председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. – Надо и с допингом разобраться, и с подготовкой к Олимпийским играм. Лично для меня это позитивная новость. Если бы пришла другая команда, то начали бы менять ту систему, которую выстроили. Мы не говорим, что она идеальная, но она не плохая. Её нужно усилиями того же Виталия Мутко и всей структуры спорта вычистить и думаю, что его команда справится с этим.

По словам Свищева, Колобков справится с новой должностью:

– Павла я знаю очень давно. Он большой спортсмен, который прошёл всю систему спорта от детско-юношеской школы, заканчивая олимпийскими медалями, этот человек знает всю эту кухню. И плюс он прошёл хорошую школу в министерстве спорта. Думаю, что это и позволит ему быть достаточно мощным министром, а в сочетании с таким вице-премьером, который уже можно сказать гуру в спорте, у них получится отличная связка.