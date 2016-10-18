Футболисты московского ЦСКА на своём поле сыграли вничью с "Монако" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Армейцы забили гол на 34-й минуте - отличился Ласина Траоре. Гости отыгрались лишь за три минуты до конца основного времени. Мяч в составе монегасков забил Бернарду Силва. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев неоднократно выручал свою команду на протяжении игры, отбивая опасные удары, но в голевой ситуации оказался бессилен. Таким образом, ворота Акинфеева не остались в неприкосновенности в Лиге чемпионов уже в 40-м матче подряд.

Параллельный матч группы Е также завершился вничью - "Байер" и "Тоттенхэм" разошлись без голов (0:0).

После трёх туров ЦСКА остается на последнем месте в группе Е, имея в активе два очка. Первым с 5 очками идет "Монако", далее с 4 очками следует "Тоттенхэм", а "Байер" с тремя зачетными баллами располгается на третьем месте.

Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА также проведет против "Монако". Встреча состоится на поле соперника 2 ноября.