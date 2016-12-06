Леонид Слуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА, сообщает официальный сайт "армейцев". Матч против лондонского "Тоттенхема" в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов станет для российского тренера последним у руля команды.

Сообщается, что Слукций уходит по собственному желанию. Имя нового тренера будет названо уже до конца недели.

За 7 лет в ЦСКА Слуцкий трижды привёл команду к чемпионству в России, а также по два раза — к победе в Кубке и Суперкубке страны.

На данный момент ЦСКА после 17 матчей находится на третьей строчке в чемпионате России, уступая лидеру 8 очков. В группе Лиги чемпионов команда занимает четвёртое месте и перед заключительной игрой сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы с третьей строчки.