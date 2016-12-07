Футболисты московского ЦСКА в последнем матче Леонида Слуцкого у руля команды на выезде проиграли английскому «Тоттенхэму» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Армейцы открыли счет первыми на 33-й минуте. Зоран Тошич получил мяч от Бибраса Натхо и сделал скидку Алану Дзагоеву, который поразил ворота Уго Льориса. «Шпоры» ответили уже через пять минут. Деле Алли сравнял счёт, а в добавленную к тайму минуту лондонцев вывел вперёд Гарри Кейн. Третий мяч в ворота Игоря Акинфеева влетел на 77-й минуте. Причем вратарь ЦСКА, который за матч не раз выручил команду, почти отразил удар Деле Алли и в этот раз, но от него самого он все-таки упал за линию.

Армейцы с 3 очками замкнули группу Е. «Тоттенхэм» набрал 7 очков, что позволило англичанам с третьего места выйти в Лигу Европы. В параллельном матче в среду «Байер» победил «Монако» со счётом 3:0. Однако это не помешало монегаскам с 11 очками выиграть группу. Немцы с 10 очками вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.

Напомним, что другой российский клуб "Ростов", игравший в Лиге чемпионов, вышел в Лигу Европы, проиграв в своей группе "Атлетико Мадрид" и "Баварии", но опередив ПСВ.