31-летний немецкий пилот Mersedes Нико Росберг, который в непростой борьбе завоевал чемпионский титул в этом сезоне, неожиданно объявил о завершении карьеры. Он выступил с официальным обращением на своей страничке в Facebook. Отметим, что после завершающей в этом сезоне гонки он даже не намекнул, что в следующем году поклонники его больше не увидят за управлением гоночного болида.

В своём сообщении он отметил, что с ранних лет его отец Кеке Росберг, финский гонщик, чемпион мира в сезоне 1982 года, мечтал увидеть сына чемпионом. С малых лет ребёнок занимался на картинге, пока не оказался в в GP2, а уже в 2004-м году провел свои первые тесты в Williams. В конце 2005 года Нико Росберг был утверждён в качестве основного пилота Williams в сезоне 2006, за которую выступал до конца 2009 года. И с 2010 года начинает выступать за Mercedes.

- За 25 лет в гонках я мечтал о том, чтобы стать чемпионом "Формулы-1". Благодаря наряженной работе через боль и жертвы, я добился своей цели, - говорится в сообщении Нико Росберга в Facebook. - Я поднялся на гору и нахожусь на пике. Сильнейшие эмоции, которые я сейчас испытываю, это благодарность всем тем, кто помог моей мечте осуществиться.

Также пилот откровенно признался, что уже в воскресенье утром в Абу-Даби знал, что это может быть его последняя гонка.

- Моя голова была ясной перед стартом, - описывает своё состояние гонщик. - Я хотел насладиться каждым моментом, зная, что это может быть в последний раз. А потом погас свет и у меня были самые интересные 55 кругов в моей жизни. Я принял свое решение в понедельник вечером.

Росберг поспешил уверить своих болельщиков, что руководство Mersedes отнеслось с пониманием к его решению. Чем в дальнейшем будет заниматься гонщик, он пока не определился. Но отмечает, что ближайшее время постарается просто наслаждаться моментом и вспоминать свой последний напряжённый сезон, который привёл его к чемпионскому титулу.

В активе Нико Росберга 206 гонок, 23 победы, 30 поул-позишн.

Напомним, что в августе прошлого года в его личной жизни произошли перемены - он впервые стал отцом - у него появилась дочь. Свадьбу с дизайнером интерьера Вивиан Сиболд он сыграл в июле 2014 года. Пара встречалась до свадьбы 10 лет.