Довольны своей работой консультанта по физподготовке?

Да. Сергей до последнего сражался, хотя прогнозировали его быстрое поражение. Наверное, тай-брейк не совсем честный, потому что они долго играли, а тут всё так быстро должно было завершиться. В теннисном тай-брейке идёт игра на удачу. Думаю, в шахматах то же самое. Присутствовал элемент удачи, в концовке немного не повезло. Свою роль сыграл и опыт, всё-таки Карлсен дважды выигрывал.

Что включала подготовка?

Я разработала специальные упражнения на общую физическую подготовку, и мы играли в теннис. Мы занимались две недели, затем Серёжа улетел на сборы.

Давали ли вы ему советы на матч как спортсмен спортсмену?

В теннисе не бывает, что ты три недели играешь с одним и тем же соперником, специфика разная. У Сергея была большая команда тренеров, психологов, врачей, выполнявшая свои функции. Моя задача была, чтобы он был вынослив, не уставал, держал концентрацию до последнего. Считаю, что выполнила свою работу на пять, мне можно плюсик поставить. Конечно, мы все хотели победы, но по накалу страстей всё было феноменально, потому что, повторюсь, Карлсен был явным фаворитом и все думали, что он легко выиграет у Серёжи.