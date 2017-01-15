Боксёр попал в челюсть судье во время боя за титул чемпиона мира

Шведский боксёр Баду Джек нанёс мощный удар в челюсть судье во время боя против британца Джеймса Дигейла за титул чемпиона мира во втором среднем весе.
Шведский боксёр Баду Джек нанёс мощный удар в челюсть судье во время боя против британца Джеймса Дигейла за титул чемпиона мира во втором среднем весе.
Случайный удар чуть не отправил рефери Артура Мерканте в нокаут. Однако американский судья, которому вежливо подставил плечо Баду Джек, всё-таки смог продолжить следить за боем.
Поединок, длившийся все 12 раундов, закончился ничейным результатом. Оба спортсмена сохранили свои титулы. 30-летний британец Джеймс Дигейл так и остался чемпионом IBF, а 33-летний Баду Джек — чемпионом WBC.