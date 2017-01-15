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Боксёр попал в челюсть судье во время боя за титул чемпиона мира

  • Давид Абабеков

Неожиданный удар чуть не отправил рефери в нокаут

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Шведский боксёр Баду Джек нанёс мощный удар в челюсть судье во время боя против британца Джеймса Дигейла за титул чемпиона мира во втором среднем весе.

Случайный удар чуть не отправил рефери Артура Мерканте в нокаут. Однако американский судья, которому вежливо подставил плечо Баду Джек, всё-таки смог продолжить следить за боем.

Поединок, длившийся все 12 раундов, закончился ничейным результатом. Оба спортсмена сохранили свои титулы. 30-летний британец Джеймс Дигейл так и остался чемпионом IBF, а 33-летний Баду Джек — чемпионом WBC.

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