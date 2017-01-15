Боксёр попал в челюсть судье во время боя за титул чемпиона мира

Трагедия Олега Винника, потерявшего во время теракта в самолете А320 31 октября 2015 года жену Марианну и двоих маленьких детей, не оставила равнодушным никого. Глава семьи, отец малышей, до сих пор не может оправиться от страшной утраты. Олег Винник выложил в Сеть видео, которое уже называли прощальным. В 4-минутном ролике подобраны фотографии семьи - мамы и детей, чье счастье было разрушено в тот страшный день 31 октября. Трогательная подборка не оставила равнодушными тысячи человек, которые...