Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял участие в необычном проекте фотографа Дениса Клеро, который решил «заморозить» на снимках своих героев.

«Сниматься у Дениса тяжело, но очень интересно. Это не первая моя фотосессия с ним – мы уже работали вместе в 2014 году, когда я только пришел в команду Red Bull. Тогда у нас была ночная фотосессия с горящими барьерами, – рассказывает Шубенков. – Теперь всё наоборот – пришлось покрыться снегом. Гримировали меня прямо «в полёте», так что пришлось довольно долго висеть в воздухе на страховочных тросах, застыв в момент преодоления барьера».