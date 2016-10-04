Знаменитая советская теннисистка, а ныне спортивный комментатор Анна Дмитриева в разговоре с Metro выразила мнение, что срок сокращения дисквалификации Марии Шараповой мог бы быть и больше.

– Сократили не так уж на много, даже не на год. Правильнее было бы сократить до начала следующего сезона и тогда она могла бы включиться тот общий тур, который позволял бы ей набрать форму в середине сезона. В конце апреля начать выступать очень-очень тяжело, – считает Анна Дмитриева. – Но тут всё зависит от её психологического состояния, насколько она болезненно и тяжело перенесла всё то, что с ней произошло. Несомненно, это не могло не сказаться на общем состоянии её нервной системы, она у неё в последнее время и так уже была немножко уставшей. Поэтому будет, наверное, непросто, но если она приняла такое решение продолжить выступление, то значит будем желать ей успеха.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, что спортсменка сможет участвовать в соревнованиях с 26 апреля 2017 года. Напомним, что 8 июня Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Марию Шарапову за употребление мельдония на два года начиная с 26 января 2016 года. После этого Шарапова подала апелляцию в CAS.

Последний раз Мария Шарапова выходила на корт на Australian Open-2016, где в четвертьфинале уступила американке Серене Уильямс.