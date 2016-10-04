Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение, согласно которому российская теннисистка Мария Шарапова сможет участвовать в соревнованиях с 26 апреля 2017 года. Напомним, что 8 июня Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года начиная с 26 января 2016 года. После этого Мария подала апелляцию в CAS. Ожидалось, что наказание могут сократить до года.

– То, что сократили срок дисквалификации – уже хорошо. Думаю, тут не стоит жаловаться, всё-таки два года достаточно серьёзное наказание, – поделилась мнением с Metro бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. – Я думаю, что Маша может быть не сразу, потому что перерыв был затяжной, но я вижу, что вернётся в десятку. За счёт своего характера и воли она опять сможет быть одной из лучших теннисисток планеты.

Последний раз Мария Шарапова выходила на корт на Australian Open-2016, где в четвертьфинале уступила американке Серене Уильямс.

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