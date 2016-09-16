В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира. Metro рассказывает о самых высокооплачиваемых хоккеистах турнира.

Патрик Кейн, США

10 500 000 долларов в год

Клуб: «Чикаго»

В последнем сезоне Кейн набрал 100 очков. Кроме того, он завоёвывал очки в 26 играх подряд, что до этого не удавалось ни одному американскому хоккеисту.

Год назад на него было заведено дело об изнасиловании, после чего от Кейна отвернулся весь мир, но, к счастью, хоккеист вскоре был полностью оправдан. Патрик выиграл три Кубка Стэнли.

Джонатан Тэйвз, Канада

10 500 000 долларов в год

Клуб: «Чикаго»

Тэйвз подписал с «Чикаго» такой же контракт, что и его верный друг – Патрик Кейн.

Впрочем, на Кубке мира партнёры забудут о дружеских отношениях – уже 20 сентября Тэйвз и Кейн сыграют друг против друга.

Анже Копитар, Европа

10 000 000 долларов в год

Клуб: «Лос-Анджелес»

Словенец Копитар является самым высокооплачиваемым хоккеистом Европы. В составе «Лос-Анджелеса» он выиграл два Кубка Стэнли.

В прошлом сезоне Анже получил две престижные индивидуальные награды НХЛ – приз за джентльменское поведение и награду лучшему нападающему оборонительного плана.

На Кубке мира Копитар будет капитаном объединённой сборной Европы и одновременно единственным представителем Словении на турнире.

«Европейцев всегда считали аутсайдерами, – заявил Копитар. – Для нас это не ново. Но мы будем доказывать, что достойны там играть».

Александр Овечкин, Россия

9 538 462 доллара в год

Клуб: «Вашингтон»

Капитан сборной России уже давно доказал, что стоит тех денег, которые ему платит «Вашингтон». Овечкин выиграл практически все индивидуальные награды – не покорился Александру Великому (его прозвище) только Кубок Стэнли. Сейчас все мысли Овечкина направлены на сборную. В воскресенье он выведет команду на матч с Швецией.

Евгений Малкин, Россия

9 500 000 долларов в год

Клуб: «Питтсбург»

Малкин – действующий обладатель Кубка Стэнли. Евгений является единственным россиянином, получившим приз «Лучшему игроку плей-офф НХЛ». Всем этим можно объяснить тот факт, что Евгений зарабатывает больше, чем капитан «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби. Малкин должен сыграть важнейшую роль на Кубке мира.