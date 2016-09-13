Российские знаменитости обожают ходить в лес за грибами. Metro выяснило, кто из звезд какой урожай собрал в этом сезоне.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская

Супруги этим летом, похоже, соревновались между собой, чей улов окажется больше. Судя по фото, выиграл Евгений. Олимпийский чемпион по фигурному катанию набрал под Петербургом огромную кучу грибов. Яна тоже не теряла времени. «Наш московский ответ питерскому грибнику», – написала она у себя на страничке, позируя с двумя доверху наполненными корзинками.

Сергей Светлаков

Актёр с супругой Антониной Чеботарёвой тоже с удовольствием хвастаются впечатляющей добычей. Подписчики отметили стильную экипировку пары – сочетающиеся между собой камуфляжные комбинезоны.

Анита Цой

Для 45-летней певицы «тихая охота» – излюбленный вид отдыха. Анита призналась, что частенько выбирается в лес утром, перед работой.

«Для меня природа – истинное наслаждение. Лёгкий, прозрачный воздух, напоённый кислородом, запахом трав и леса... Кругом ни души. Подберёзовики, беленькие и моховички в корзину сами прыгают».

Екатерина Стриженова

Для телеведущей прогулки по лесу – ни с чем не сравнимый отдых.

«Удовольствие зашкаливает, когда собираешь грибы в лесу на берегу Волги!!! Но, судя по фотографиям, в этом году везде море грибов... Чем это можно объяснить?!» – пишет Екатерина.

Елена Борщёва

Актриса и бывшая участница шоу Comedy Woman не только собственноручно набрала впечатляющий «улов» лесных даров, но и занялась их заготовкой.

«Зимой грибной салат обеспечен», – подписала фотографию Елена.