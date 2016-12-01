Большое красочное шоу-показ дизайнерского нижнего белья стоимостью в тысячи долларов прошло в Париже вечером 30 ноября. На подиум шоу Victoria's Secret вышли знаменитые супер-модели, "ангелы" известного бренда.

После показа модели мирового уровня появились на вечеринке - уже в вечерних нарядах, правда, откровенность и открытость которых соперничала с эротичным нижним бельем, которое демонстрировали на шоу Victoria's Secret-2016.

Так, Белла Хадид пришла на "after-party" в эффектном ажурном серебристом наряде, который больше был похож на рыболовную сеть. Сквозь тонкие полоски ткани были видны все округлости безупречной фигуры модели. Сестра Беллы - Джиджи Хадид - была на вечеринке в мини-платье с откровенным декольте.

Черное полупрозначное платье с декольте до пояса надела на вечеринку после шоу Victoria's Secret бразильская модель Алессандра Амбросио. Ее наряд по достоинству оценили модные эксперты.

Кендал Дженнер, модель и участница знаменитого телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян», была на вечеринке в атласном белом миди-платье на тонких бретелях. В белом красовалась и одна из ангелов Victoria's Secret Адриана Лима.

Добавим, в этом году Victoria's Secret Fashion Show прошло в Париже. Подробнее и фото ЗДЕСЬ.