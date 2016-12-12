Награды за лучшие фильмы по мнению критиков раздали звездам накануне, 11 декабря, в Санта-Монике, в Калифорнии в США.

На красной дорожке премии Critics Choice Awards-2016 появились звезды кино: Джон Траволта, Эмма Стоун, Николь Кидман, Эми Адамс, Натали Портман и многие другие. Встретить своих кумиров пришли фанаты. Знаменитости с удовольствием делали совместные фото и селфи со своими поклонниками.

На красной дорожке Critics Choice Awards-2016 платья знаменитостей были одно другого ярче. Так, Николь Кидман вызвала настоящий фурор своим эффектным черным нарядом с весьма откровенным ассиметричным лифом.

Похожее платье для появления на премии Critics Choice Awards-2016 выбрала и Эмма Стоун.

Привлекла внимание на красной дорожке и набирающая популярность в светской хронике Голливуда дочь знаменитого танцовщика Михаила Барышникова Анна.

Она прибыла на Critics Choice Awards-2016 в серебристом платье с глубочайшим декольте и выглядела сногсшибательно. Анна Барышникова - актриса и снялась уже в нескольких фильмах. Ей 24 года, она дочь Михаила и его супруги - балерины Лизы Рейнхарт.

Самый эротичный наряд на Critics Choice Awards-2016 был у Беллы Торн. Молодая талантливая американская актриса, модель и певица пришла на премию в максимально откровенном наряде - с прозрачными вставками на черно-серебристом платье и открытой спиной.

Кто получил премию Critics Choice Awards-2016:

Лучшим фильмом назван Ла-Ла Ленд».

Актриса Натали Портман получила награду за роль в фильме «Джеки». Также на премию были номинированы Эми Адамс («Прибытие»), Рут Негга («Любить»), Изабель Юппер («Она»), Эмма Стоун («Ла-ла-ленд») и Аннетт Бенинг («Женщины ХХ века»).

Лучшим актером стал Кейси Аффлек за роль в фильме «Манчестер у моря». Также претендовали на премию Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»), Дензел Вашингтон («Ограды»), Джоэл Эдгертон («Любить»), Том Хэнкс («Чудо на Гудзоне») и Райан Гослинг («Ла-ла-ленд»).