45-летний британский актёр Мартин Фримен признался в интервью изданию Financial Times, что расстался со своей давней возлюбленной актрисой Амандой Аббингтон. У звёздной пары двое детей: сын Джо, родившийся в 2005 году, и дочь Грэйс, которая родилась в 2009 году. При этом звезда сериала "Шерлок" и фильма про Хоббита признался, что расстались они добрыми друзьями.

- Мы с Амандой больше не вместе, - приводит издание FT слова актёра. - Но остаемся очень дружны. Я всегда буду ее любить.

Напомним, что вместе на экране зрители могли видеть пару в сериале "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем. В многосерийном фильме ВВС Мартин Фримен сыграл доктора Ватсона, а Аманда Аббингтон его супругу - Мэри Морстон-Ватсон. Познакомилась пара еще во время съёмок телефильма «Только мужчины» в 2000 году, а с 2001 начали жить вместе.

Отметим, что и раньше Мартин Фримен не любил делиться подробностями личной жизни. О причинах распада семьи также не уточняется.