Российская актриса Анна Хилькевич, которая прославилась благодаря роли Маши Беловой в комедийном телесериале "Универ. Новая общага", активно делится в Instagram фото с отдыха в Греции. На остров Крит она отправилась вместе со своей десятимесячной дочкой Арианной.

- Очень гордая мать отправляется в первое путешествие со своей дочерью, - сообщила Хилькевич в соцсети ещё 7 сентября.

После этого она уже не раз поделилась фото стен древних дворцов и, конечно же, моря. Подписчиков аккаунта Анны Хилькевич заинтересовали фото в купальнике. Так, например, 12 сентября актриса выложила кадр с ребёнком на руках. Многие оценили милое фото, отметив, что у Хилькевич потрясающая фигура - после родов не прошло и года, а она демонстрирует стройное подтянутое тело и плоский живот.

А вот фото Анны Хилькевич в "золотм купальнике" обеспокоило поклонников актрисы.

instagram.com/annakhilkevich Фото:

- Селфи в золотом купальнике - сделано", - поделилась фото в бикини звезда "Универа".

Тут же последовал ряд комментариев по поводу худобы актрисы.

- Анечка, почему ты худеешь? Не худей, пожалуйста, - комментируют фото.

- Даже не обратила внимания на руку, только после поста об этом зашла ещё раз посмотреть. Жесть, люди так любят рассматривать, - пишут блоггеры.

По поводу комментариев об "очень худой руке" актриса не удержалась, и выложила отдельное фото в бики. К нападкам на её худобу она отнеслась с юмором.

- Рука комментариям покоя не дает, - шутит Анна Хилькевич. - По мнению меньшинства из Инстаграм, именно так выглядит рука человека, страдающего анорексией, а нога! Вы бы видели какая нога... Бу!" (написание сохранено).

Анна Хилькевич не раз признавалась в соцсети, что регулярно посещает тренажерный зал, соблюдает диету. 15 октября актриса отметит 30-летний юбилей.