Актер Андрей Гайдулян, известный по роли Саши в ситкомах "Универ" и "СашаТаня", женился на своей давней подруге Диане Очиловой.

Андрей выложил в соцсетях фото невесты и подписал его: "Ну вот...! #дольчегайдуляно". Судя по всему, торжество Андрей и Диана отмечали в Италии, в городе Трани.

Диана на фото запечатлена идущей босиком по брусчатке у собора, в красивом свадебном платье с фатой на голове. Андрей - в строгом черном костюме, белой рубашке и бабочке, с туфлями супруги в руках.

Подписчики Андрея, знающие о его отношениях с Дианой, оставляют в блоге актера свои поздравления с большим событием в жизни.

"Красивые! Поздравляю!! Счастья вашей семье!!!", - радуются за чету Гайдулян блогеры.

Напомним, Андрей Гайдулян недавно оправился от тяжелой болезни. Он лечился в Германии от лимфомы Ходжкина, перенес несколько операций.

Все это время рядом с ним была Диана. Андрей Гайдулян заявил, что справился с болезнью полностью весной этого года.