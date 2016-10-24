Актриса Анна Хилькевич, сыгравшая студентку Машу в популярном сериале "Универ", выложила в своем блоге милое семейное видео, которое снял ее супруг Артур.

На кадрах Анна запечатлена в домашней обстановке во время уборки на кухне. Супруг Хилькевич, снимающий видео, тихо посмеивается над женой, которая наводит чистоту. Когда Анна видит, что ее снимают, принимается подыгрывать и исполняет на камеру несколько "па".

Видео в Instagram Анна Хилькевич подписала так: "После часового просмотра программы #танцы на ТНТ, случайно попала на кастинг к @mr.ar4i ... и естественно прошла".

Тут же видео принялись комментировать подписчики актрисы. Многие оценили хоум-видео Анны Хилькевич и нашли его милым и смешным.

"Какие весёлые и жизнерадостные, подняли настроение, теперь оно зашкаливает! Пока Ариаша спит, родители отдыхают! Крутые!", - пишут фанаты Анны Хилькевич.

Напомним, Анна недавно вышла замуж и родила ребенка. Семейные фото с малышкой актриса часто выкладывает в своем блоге.