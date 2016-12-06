Леся Никитюк, ведущая одной из лучших передач о путешествиях, устроила своим фанатам сюрприз. Под Новый год она украсила обложку нового выпуска мужского журнала XXL.

Стилисты подобрали для Никитюк очень откровенный образ. Девушка позирует обнаженная, лишь прикрываясь пиджаком.

В целом поклонники такой образ Леси восприняли положительно. Хотя некоторые отметили, что фотошоп её портит, а в роли весёлой и хулиганской девчонки они любят её больше.

Отзывы

"Неожиданно, но просто бомба",

"Леся, ты просто умничка, так держать",

"Эмоции зашкаливают",

"Клевая фотка, но Леся стала не та, которую все любили в „Орел и решка“! Фотошоп и вуаля — она как все",

"Уууфффф Агонь Леся!!!",

"Леся, ты талантлива,популярна, красива, люблю передачи с твоим участием, но я не понимаю зачем надо было сниматься в таких журналах?"

"Это уже не смешно. Леся, честно скажу, когда стала краситься и накладывать макияж, ты утеряла свою индивидуальность",

"Леся, обожаю передачи с Вашим участием, у Вас потрясающее чувство юмора",

"Леся- ты крутая",

"А мамо знает?".

(Орфография и пунктуация авторские. - ред.).

Кстати, в мае 2016 года Леся Никитюк ушла из шоу "Орел и решка" из-за любви. По признанию девушки, теперь она решила найти своего идеального мужчину.

Напомним, недавно другая ведущая этого шоу – Регина Тодоренко, разделась для нового клипа.