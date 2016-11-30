Знаменитая "зажигалка" Ольга Картункова из команды КВН Пятигорска шокировала своих подписчиков в Instagram, выложив фото с новой прической. 38-летнюю артистку стало не узнать.

Как известно, Картункова планомерно занимается своей фигурой и внешним видом уже больше года. Ольга появлялась в эфире ТВ в новом образе - постройневшая и изменившаяся. Но сейчас она буквально взорвала Сеть.

На фото, которое Картункова выложила 28 ноября, актриса выглядит моложе на десяток лет и просто сногсшибательна. Подписчики Ольги Картунковой по достоинству оценили изменения во внешности своей любимицы. Комментарии под фото множатся - почти все выражают восторг и поддержку Ольге, которая из толстушки-хохотушки весом в 150 кг превратилась в стройную девушку.

"Вы были классная! Но стали потрясающая красавица! Если бы не фото "до", я бы не догадалась, что это один человек! Фантастический результат!", - восхищаются блогеры.

"Чем больше уходит килограммов, тем больше баба превращается в девочку... Наивную, тонкую и хрупкую... Оля, я обожала вас и большой, и очень полюбила за стойкость духа сейчас!", - поддерживают Ольгу подписчики.

Но есть и те, кто отмечает, что взгляд у держащей диету Ольги Картунковой очень грустный и печальный.

"Глядя на фото, вспомнила слова несраненной Раневской: Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой - морда становится меньше, но грустнее...", - с сарказмом отмечают в Сети.

Добавим, многие спрашивают Картункову о том, почему ее команды не было в эфире программы "КВН - 55 лет!". Оказалось, что продолжение следует и более молодых квн-щиков покажут по Первому каналу в воскресенье, 4 декабря.