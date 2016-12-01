Чтобы увидеть своими глазами мир вампиров, нужно пойти на экскурсию за кулисы. Начало приключений – со вторника по воскресенье в 22:30 после окончания спектакля. Билеты можно купить в кассе театра.

Экскурсии за кулисы – штука востребованная. Посмотрев спектакль, многие зрители мечтают попасть за сцену и узнать, что же там происходит. Тем более если речь идёт о такой мистической истории, как «Бал вампиров». Желающих встретиться с нечистью и их предводителем графом фон Кролоком собралось немало.

За кулисами было темно и страшновато – вокруг стояли саркофаги, декорации готического замка, который в мюзикле воссоздан практически полностью – от ванной комнаты до бального зала.

– Большая часть декораций сделана из стеклопластика, – рассказала экскурсовод Валерия. – Материал выбран потому, что конструкции должны быть достаточно лёгкими и свободно перемещаться. Быстрые смены планов – одна из главных особенностей спектакля.

Моё внимание привлёк фасад деревянного дома с висящими на нём сосульками – он выглядел настоящим!

– Ради того, чтобы деревня на сцене смотрелась убедительно, художник-постановщик Кентаур какое-то время жил в Трансильвании – изучал местные традиции и архитектуру, – продолжила Валерия. – Что ж, пройдёмте наверх.

Мы поспешили за ней и даже сразу не обратили внимания на то, что всем выдают каски.

– Куда это мы? – поинтересовался наш фотограф.

В результате пройдя не-малое количество ступенек, мы оказались на колосниках, над сценой. Ух, как же там высоко! Именно там висят штанкеты, лебёдки, а также некоторые элементы декораций – например, огромные каменные надгробия.

– Эта конструкция весит тонну. На большой скорости за считанные секунды декорация кладбища вертикально опускается вниз, потом встаёт на колёсики, прокатывается по сцене и занимает своё положение. А из могил появляются вампиры, – объяснила Валерия.

– А пойдём искать вампиров, – предложил фотограф.

Не могу сказать, что я обрадовалась, но смело двинулась к красивому бледному мужчине с клыками.

– Давай, зубы ближе к шее, – подбадривал фотограф.

Нет, конечно, в итоге меня не покусали, но впечатления, я уверена, останутся надолго. А ещё во время экскурсии нам рассказали о том, где же спит граф фон Кролок, объяснили, почему волосы профессора всегда взъерошены и даже показали, как артисты в руках гримёров превращаются в кровожадных монстров. Закончилась экскурсия, как и полагается в такой ситуации, распитием крови.

Жуткие тайны мюзикла

Костюмы. История. По традиции один из вампиров одевается в костюм исторического деятеля страны, в которой идёт мюзикл. У нас это граф Потёмкин.

Декорации. Красиво. Замок, который появляется на сцене, выглядит внушительным. Главный вход украшает древний символ Анкх, знак вечной жизни.

Кровь. Выпьем! Актёры-вампиры, нападая на жертв, раскусывают ампулы со специальной «кровью». Она съедобная и пахнет вишней.

Технология. Зубы. У каждого артиста собственная капа с клыками, изготовленная по индивидуальному слепку челюсти в стоматологической клинике.

Гроб. Кто там? В саркофаге фон Кролока лежит манекен, изображающий графа. Зрителям его не видно, зато актёрам такая детализация помогает играть.





