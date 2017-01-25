Ксения Собчак очень похожа на Мадонну. По крайней мере, так считает американский журнал Harpers Bazaar. Совместное фото Натальи Водяновой, Ульяны Сергеенко и Ксении Собчак американское СМИ разместило на своем сайте и подписало: Наталья Водянова, Ульяна Сергеенко и - Мадонна. Именно такую компанию, по мнению журналистов, запечатлела фотограф Тайлер Джо на неделе французской моды.

Подпись к фото остается неизменной вот уже сутки. Видимо, ошибку издание так и не заметило.

А Ксения Собчак ошибку заметила - и порадовалась. Даже выложила фото в Инстаграм:

- Вот и фото, которое до сих пор висит с подписью "Мадонна". Буду скриншотик внукам показывать. А я бы назвала "Трое в шапках и черный ворон за плечом".

Поклонники не замедлили прокомментировать фото. Кто-то сравнил модные наряды Собчак, Водяновой и Сергеенко с формой немецких солдат.

Одни поклонники уверены, что сравнение Собчак с Мадонной - хороший комплимент. А другие посчитали, что если сравнивать американскую звезду и российскую светскую львицу - то Собчак похожа лишь на молодую Мадонну.