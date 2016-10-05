Ани Лорак появилась на вечеринке Эмина Агаларова и Сергея Кожевникова в честь запуска телеканалов "Твой дом" и "Жара" в эффектном образе.

Певица выбрала для выхода удлиненный черный жакет, дополнив образ крупными серьгами.

Фото с вечеринки в компании голливудского актера Стивена Сигала певица выложила в своем аккаунте в Instagram.

Дерзкий наряд вызвал восторг среди подписчиков.

"Нереально красиво", "Потрясающий образ", "Бесподобно выглядите", – прокомментировали пользователи.

Однако скептически настроенные подписчики намекнули, что певица просто забыла надеть юбку.

Стоит отметить, что Ани Лорак не стесняется выходить в свет в мини, с удовольствием демонстрируя стройную фигуру, что подтверждает Instagram певицы.