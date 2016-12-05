1.TLSP – Les Cactus
Сладкая парочка Тёрнер и Кейн выпустила новый мини-альбом The Dream Synopsis, вишенкой на торте которого можно назвать кавер на песню Жака Дютрона Les Cactus.
2. The Rolling Stones – Ride ‘Em On Down
Одним из главных украшений первого за 11 лет альбома роллингов стал клип с участием Кристен Стюарт на песню, которую мы вам предлагаем.
3. XYLO – Get Closer
Гипнотический сингл от семейного подряда из Южной Калифорнии – то, что нужно, чтобы настроиться на праздничный лад.
4. Sia – Angel by The Wings
Австралийка снова выпустила новую песню. Сиа, отдохни!
5. Childish Gambino – Boogieman
Удивительной красоты альбом, в котором переплелись фанк и соул, представил на этой неделе стендап-комик Дональд Гловер.
6. John Legend – Temporarily Painless
На новой пластинке этого мастера баллад даже самые оптимистичные треки пронизаны меланхолией.
7. Raveonettes – Fast Food
Предпоследний релиз от датского дуэта, презентовавшего по новинке в месяц на протяжении всего 2016 года.
8. Alice In Chains – Tears
Американские рокеры записали кавер на песню группы Rush, которая в середине декабря отметит 40-летие выхода своего альбома 2112.
9. Imagine Dragons– Levitate
Инди-рокеры написали саундтрек к фантастическому фильму «Пассажиры».
10. Run The Jewels – Legend Has It
Всю пластинку услышим уже в январе следующего года, но оценить направление работы американского хип-хоп-дуэта можно уже сейчас.