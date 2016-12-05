Анастасия Волочкова раскритиковала фото Регины Тодоренко. Вначале она намекнула на отсутствие “пышных форм”, прокомментировав фигуру звезды "Орла и Решки": "Когда нечего прикрывать”.

Затем припомнила критику в адрес своих фото и то, сколько это вызывает "кривотолков". Ну и вдобавок указала на то, что ей совершенно неизвестно, чье это фото.

Но и на этом Волочкова остановиться не смогла. Она выложила своё фото в купальнике на шпагате на крыше автомобиля. Затем еще одно - на крыше лимузина, с букетом белых роз.

- Ну и как же после голых женщин на автомобилях., которые никого не тревожат, не показать свой успех на лимузине!

Фотографии Волочковой за несколько часов набрали более четырех тысяч "лайков" каждая, почти за день. А вот фото Регины "перевалило" уже за 280 тысяч "позитивных" отметок, правда, за три недели.

Напомним, в середине ноября Регина Тодоренко разделась, не оставив ни ниточки ради нового клипа. Его анонс звезда выложила в инстаграм. В видео нет ничего лишнего - только абсолютно голая Тодоренко на крыше автомобиля и пустыня. И комментарий самой Регины.

- Скоро. Вас охватит настоящий огонь. Сначала вы почувствуете его на кончиках пальцев, ваше сердце начнет биться быстрее. Секунда... и вы уже танцуете, забывая обо всём на свете. Вы уже чувствуете, как огонь приближается? Премьера Fire. Скоро.

Клип вышел первого декабря и уже набрал более двухсот тысяч поклонников. Однако ничего, что могло бы напоминать пустыню, авто и голую Тодоренко, в клипе нет.